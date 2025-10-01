 Aller au contenu principal
Kaufman et Broad, Mauna Kea, Winfarm : l'agenda société France du jour-
information fournie par AOF 01/10/2025 à 18:24

(AOF) - Kaufman et Broad

Le promoteur immobilier livrera ses résultats du troisième trimestre.

Mauna Kea

La société spécialisée dans les dispositifs médicaux précisera ses résultats du premier semestre.

Winfarm

Le spécialiste de la vente à distance de produits et de solutions au monde agricole et à l'élevage diffusera ses résultats du premier semestre.

Valeurs associées

KAUFMAN ET BROAD
29,5000 EUR Euronext Paris -0,84%
MAUNA KEA TECHNOLOGIES
0,0800 EUR Euronext Paris -5,88%
WINFARM
3,5800 EUR Euronext Paris -1,92%
