Kaufman et Broad, Lacroix, Mc Phy Energy... l'agenda Société France de lundi

La société indépendante de production et de distribution de programmes d'animation diffusera ses résultats du premier semestre.

Le spécialiste de la fermentation industrielle permettant la fabrication d'ingrédients d'origine naturelle destinés aux marchés de la nutrition animale, de la cosmétique et des biopolymères divulguera ses résultats du premier semestre.

Le spécialiste des équipements de production et distribution d'hydrogène bas-carbone (électrolyseurs et stations de recharge) communiquera ses résultats du premier semestre.

Le spécialiste des équipements et des technologies connectés précisera ses résultats du premier semestre.

Kaufman et Broad

Le spécialiste des solutions de marketing digital, du data et de l'imagerie 2D-3D dans l'immobilier et l'habitat précisera son chiffre d'affaires du premier semestre.

