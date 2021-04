Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Kaufman & Broad : vise un CA d'environ 1,3 MdE en 2021 Cercle Finance • 15/04/2021 à 18:45









(CercleFinance.com) - Le chiffre d'affaires global s'établit à 285,9 millions d'euros (HT) au 1er trimestre de l'exercice 2021, à comparer à 299,2 millions d'euros au 1er trimestre 2020. Au 28 février 2021, le Backlog est en hausse de +5 % à 3 572,4 ME Le résultat opérationnel courant s'établit à 21,9 millions d'euros, à comparer à 25,4 millions d'euros en 2020. Le résultat net consolidé s'élève à 14,8 millions d'euros sur le 1er trimestre 2021 (18,3 millions d'euros en 2020). Le résultat net - part du groupe ressort à 11,8 millions d'euros contre 13,2 millions d'euros en 2020. Pour l'ensemble de l'exercice 2021, le chiffre d'affaires devrait s'établir à environ 1,3 milliard d'euros.

Valeurs associées KAUFMAN ET BROAD Euronext Paris -4.95%