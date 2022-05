Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Kaufman & Broad: versement d'un dividende le 3 juin information fournie par Cercle Finance • 05/05/2022 à 15:18









(CercleFinance.com) - Kaufman & Broad annonce que son assemblée générale mixte, qui s'est tenue au siège social ce 5 mai, a décidé la distribution d'un dividende total de 1,95 euro par action au titre de l'exercice clos le 30 novembre 2021.



Le groupe immobilier précise que ce dividende en numéraire sera mis en paiement le 3 juin prochain, la date de détachement et la date d'arrêté pour le paiement de ce dividende étant fixées respectivement aux 1er et 2 juin.





