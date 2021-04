KAUFMAN & BROAD: Stifel confirme à l'Achat

(AOF) - Stifel a réitéré sa recommandation d'Achat sur le titre Kaufman & Broad, ainsi que son objectif de cours de 45 euros. Les résultats du premier trimestre publiés par le groupe de BTP sont ressortis en ligne avec les attentes de l'analyste, mais celui-ci émet des réserves concernant le projet de la gare d'Austerlitz à Paris, qui pourrait démarrer avec un décalage d'un an, retardant les flux de trésorerie et les dividendes. Stifel estime toutefois que cela ne change pas grande chose au tableau général et qu'un rebond des permis de construire plus tard dans l'année devrait se produire.

Les multiples défis de l'immobilier tertiaire

Les préoccupations sanitaires, environnementales et l'essor du télétravail sont autant de challenges à relever par le secteur. L'immobilier tertiaire (75% de bureaux, 15 à 20% de commerces) compte plus de 1 milliard de mètres carrés et produit un tiers des gaz à effets de serre. Le dispositif Eco-énergie tertiaire impose aux acteurs, dans les bâtiments de plus de 1.000 m2, une réduction progressive de leurs consommations énergétiques : de 40% d'ici à 2030, 50% en 2040 pour arriver à une neutralité carbone en 2050. Or le secteur n'a affiché qu'une baisse des émissions de gaz à effet de serre de 4% entre 1990 et 2015. Les investisseurs et les utilisateurs recherchent désormais de plus en plus des bâtiments performants sur le plan énergétique.

Favorisée par le télétravail, la flexibilité des immeubles est également un enjeu important car les espaces tertiaires doivent intégrer la notion de mobilité.