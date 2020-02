Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Kaufman & Broad : signature d'une promesse de VEFA Cercle Finance • 03/02/2020 à 08:33









(CercleFinance.com) - Kaufman & Broad annonce avoir conclu avec un acquéreur une promesse de vente en l'état futur d'achèvement (VEFA) portant sur environ 50.000 m2 de bureaux à réaliser dans le cadre du projet de réaménagement du quartier Austerlitz à Paris. Ainsi, la totalité des surfaces de ce programme développé par le groupe dans le cadre de ce projet font tous l'objet de promesses de ventes. Les autorisations administratives, en cours d'instruction, ne devraient pas être obtenues définitivement avant 2021.

Valeurs associées KAUFMAN ET BROAD Euronext Paris +2.56%