Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Kaufman & Broad: RNPG accru de 168% au 1er trimestre information fournie par Cercle Finance • 14/04/2023 à 07:26









(CercleFinance.com) - Kaufman & Broad publie un résultat net part du groupe (RNPG) de 31,6 millions d'euros au titre de son premier trimestre 2023, à comparer à 11,8 millions sur la même période en 2022, ainsi qu'un taux de résultat opérationnel courant amélioré de 0,9 point à 8,4%.



Le chiffre d'affaires a plus que doublé (+110%) à 586,5 millions d'euros (HT). 'Avec un délai d'écoulement de 6,9 mois, le rythme de commercialisation, bien que légèrement ralenti, reste significativement supérieur à la moyenne du marché', note le PDG Nordine Hachemi.



Le conseil d'administration du groupe immobilier proposera à l'AG du 4 mai la mise en paiement d'un dividende de 2,40 euros par action. Kaufman & Broad confirme l'ensemble de ses perspectives sur l'ensemble de l'exercice 2023, annoncées fin janvier dernier.





Valeurs associées KAUFMAN ET BROAD Euronext Paris -0.37%