Kaufman & Broad revoit à la baisse ses prévisions de croissance des ventes

(AOF) - Kaufman & Broad a revu à la baisse ses perspectives de croissance des ventes en 2022 à 2% contre 5% prévus en début d'année. Le promoteur immobilier a toutefois annoncé une hausse de son résultat net au troisième trimestre 2022. Entre juin et août ( l'exercice du groupe est décalé d'un mois), son bénéfice net ressort à 9,1 millions d'euros, contre 8,9 millions d'euros un an plus tôt, et un chiffre d'affaires de 311,3 millions, contre 283 millions sur un an.

Toutefois, sur les neuf premiers mois de son exercice 2022, de décembre 2021 à août 2022, Kaufman & Broad a réalisé un chiffre d'affaires de 885 millions d'euros contre 889 millions sur la même période de l'an passé.

Le promoteur immobilier tablait en janvier sur une croissance de 5% de son chiffre d'affaires en 2022, sous réserve d'une "stabilisation de la situation économique et sanitaire".

Le marché est cependant "toujours caractérisé par la lenteur d'obtention des permis de construire, alors qu'un durcissement des conditions d'octroi des prêts est constaté pour les particuliers", a indiqué le PDG Nordine Hachemi, dans un communiqué.

"A fin août, les réservations nettes de logements en valeur progressent de 5,5% malgré une baisse en volume de 5,5% et l'offre commerciale augmente de 11,6%", a-t-il ajouté.

Concernant son vaste projet de bureaux gare d'Austerlitz à Paris, le groupe indique que "le contrat pourrait être mis en vigueur fin 2022 ou au 1er semestre 2023", "en fonction de la décision du Conseil d'État, qui devrait intervenir d'ici la fin du mois d'octobre".

Sur l'ensemble de l'exercice 2022, "le chiffre d'affaires devrait progresser d'environ 2%. Le taux de Résultat opérationnel courant (MOP) ou d'Ebit devrait être supérieur à 7% et le résultat net part du groupe devrait progresser d'environ 10%", selon le communiqué.

"Si le contrat sur le réaménagement de la gare d'Austerlitz était mis en vigueur avant la fin de l'exercice courant, le chiffre d'affaires reconnu à l'avancement lié à l'acquisition du terrain s'élèverait à environ 300 millions d'euros", et le résultat d'exploitation "devrait alors être supérieur à 8%", assure le groupe.

AOF - EN SAVOIR PLUS

Les foncières face à un marché du bureau moins porteur

En 2021, la demande placée (surfaces louées ou achetées par des utilisateurs) en Ile-de-France demeurait 22 % en deçà de son niveau de pré-crise sanitaire (2,38 millions en 2019), malgré le rebond (+ 32 %, à 1,85 million) engagé au second semestre. Elle est retombée à son niveau de 2013, loin du record de 2017 (2,63 millions). En revanche, au dernier trimestre 2021, l'offre immédiate (stock de bureaux vides) était au plus haut depuis sept ans, à 4 millions de mètres carrés. L'impact du télétravail est difficile à évaluer et il va s'étaler sur plusieurs années, à mesure de l'échéance des baux (durées fermes de trois, six ou neuf ans) et des décisions de déménagement des entreprises. Cette classe d'actifs présente néanmoins l'avantage d'offrir des loyers protégés de l'inflation par l'indexation. En France, l'indice ILAT (Indice des Loyers des Activités Tertiaires) prend, en effet, en compte l'inflation (50 %), les coûts de construction (25 %) et le PIB.