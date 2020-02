KAUFMAN & BROAD : revenus 2019 en baisse mais résultat net en hausse

(AOF) - Kaufman & Broad a publié un chiffre d'affaires 2019 (exercice clos au 30 novembre 2019) en baisse de 5,5% à 1,47 milliard d'euros. Le résultat net du constructeur de logements est en revanche en hausse de 4,5% à 76,3 millions d'euros. L'Ebit ajusté du groupe s'élève à 139,2 millions d'euros en 2019, en repli de 6,5 %, soit une marge d'EBIT ajusté quasi-stable à 9,5 % (9,6% en 2018). Les réservations sont en recul de 2,4% à 2,18 milliards d'euros.

La société explique ce recul de réservations par l'incitation des maires à délivrer moins de permis de construire à l'approche des élections municipales. Pour ces raisons le spécialiste de l'immobilier anticipe une activité au premier semestre 2020 en retrait mais des revenus 2020 stable.

Le taux d'EBIT est, lui, attendu entre 8% et 8,5%, ces niveaux traduisant le retour à des marges normatives dans l'activité Tertiaire.

"Sur la base d'une reprise des attributions de permis de construire à l'issue des élections municipales, le marché pourrait s'établir entre 115 000 et 120 000 logements. S'agissant des perspectives d'activité et de résultats de Kaufman & Broad pour l'exercice 2020, par prudence et du fait du contexte électoral municipal, nous considérons que les prises de commandes dans l'activité tertiaire n'auront un impact qu'en 2021" a déclaré son président directeur général, Nordine Hachemi.