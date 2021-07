Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Kaufman & Broad : résultats semestriels en forte hausse Cercle Finance • 13/07/2021 à 08:52









(CercleFinance.com) - Kaufman & Broad publie un résultat net part du groupe de 22,7 millions d'euros au titre du premier semestre 2021, contre 2,1 millions un an auparavant, ainsi qu'un taux de marge opérationnelle courante de 7,6%, contre 3,2%. Son chiffre d'affaires global s'établit à 605,8 millions d'euros (HT), en hausse de 57,4% par rapport au premier semestre 2020 et marqué essentiellement par la forte contraction de l'activité générale pendant deux mois, de mi-mars à mi-mai. Sur l'ensemble de 2021, le chiffre d'affaires devrait s'établir à environ 1,3 milliard d'euros avec un taux d'EBIT équivalent à celui de 2020, perspectives qui permettent à Kaufman & Broad d'envisager un dividende au titre de 2021 d'au moins 1,85 euro par action.

