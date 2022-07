Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Kaufman & Broad: résultat net stable au 1er semestre information fournie par Cercle Finance • 13/07/2022 à 07:43









(CercleFinance.com) - Kaufman & Broad publie au titre de son premier semestre un résultat net part du groupe stable à 22,7 millions d'euros, et un taux du résultat opérationnel courant (ROC) à 7,5% du chiffre d'affaires, contre 7,6% sur la même période en 2021.



Le chiffre d'affaires global du groupe immobilier a reculé de 5,2% à 574,4 millions d'euros (HT), dont un CA logement de 481,6 millions. Au 31 mai, le backlog logement s'établissait à 2.326,3 millions d'euros, soit 25,5 mois d'activité contre 24,3 mois un an auparavant.



Sur l'ensemble de l'exercice et hors impact du programme de réhabilitation de la gare d'Austerlitz, le CA devrait progresser d'environ 5% et le taux de ROC devrait être supérieur à 7%, perspectives qui 'pourront, le cas échéant, faire l'objet de révisions sur les mois à venir'.





Valeurs associées KAUFMAN ET BROAD Euronext Paris +1.58%