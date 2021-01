Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Kaufman & Broad : résultat net divisé par deux en 2020 Cercle Finance • 29/01/2021 à 07:42









(CercleFinance.com) - Kaufman & Broad publie un résultat net part du groupe de 40,1 millions d'euros au titre de 2020, contre 77,9 millions l'année précédente, pour un taux d'EBIT (résultat opérationnel courant) en retrait à 6,9% contre 9,7% en 2019. Le groupe immobilier affiche un chiffre d'affaires global en recul de 21% à 1.163,1 millions d'euros (HT), dont l'activité logement représente 82,8% du total. À fin 2020, le backlog logement s'établit à 2.383,2 millions (HT), soit 2,5 ans d'activité. Les résultats de 2020, la solidité de la structure financière ainsi que le niveau du backlog conduiront le conseil d'administration à proposer à l'assemblée générale prévue le 6 mai, un dividende de 1,85 euro par action au titre de l'exercice écoulé.

Valeurs associées KAUFMAN ET BROAD Euronext Paris 0.00%