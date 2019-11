Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Kaufman & Broad : résultat de l'offre 'KB Actions 2019' Cercle Finance • 21/11/2019 à 17:46









(CercleFinance.com) - Kaufman & Broad avait annoncé, le 13 mai, le lancement de son offre d'actionnariat 'KB Actions 2019', réservée aux salariés du groupe adhérents au plan d'épargne ; le groupe annonce ce soir l'augmentation de son capital résultante des souscriptions à cette offre. 'L'offre a connu, comme en 2017, un très large succès. Le taux d'adhésion des collaborateurs éligibles a atteint 66,1%, un nombre total de 283.991 actions ayant été souscrites (...) pour un montant de 7.832.471,78 euros', indique le groupe. L'augmentation de capital résultante de l'offre porte la part de capital détenue par les collaborateurs du groupe à travers les différents mécanismes d'actionnariat à près de 15%.

Valeurs associées KAUFMAN ET BROAD Euronext Paris +0.70%