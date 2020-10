Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Kaufman & Broad : reprise de l'activité au 3e trimestre Cercle Finance • 02/10/2020 à 09:57









(CercleFinance.com) - Au terme des neuf premiers mois de l'exercice 2020, le chiffre d'affaires global de Kaufman & Broad s'élève à 657,4 millions d'euros - dont 585,7 millions sont issus de l'activité logement. Avec un EBIT de 30,3 millions d'euros, le résultat net - part du groupe - se chiffre à 10,6 millions d'euros. Après un premier semestre marqué par une forte contraction, la reprise de l'activité sur les chantiers est nette au troisième trimestre. Par la voix de son p.d.-g. Nordine Hachemi, le groupe fait savoir qu'il poursuivra le déploiement de sa stratégie d'aménagement et confirme l'ensemble de ses perspectives. Le dirigeant estime que le CA de l'exercice 2020 devrait atteindre le milliard d'euros avec un EBIT proche de 6% et une quasi-absence de dettes. Et anticipe une progression du CA de l'ordre de 30% en 2021.

Valeurs associées KAUFMAN ET BROAD Euronext Paris +0.46%