Kaufman & Broad : réaction suite à la montée de Promogim

(CercleFinance.com) - Le Conseil d'Administration de Kaufman & Broad a constaté que Promogim Groupe SAS a déclaré détenir 13,41 % du capital, s'approchant ainsi du niveau de la participation du management et des collaborateurs de Kaufman & Broad. ' Dans ce contexte, le Conseil d'Administration tient à informer les actionnaires de Kaufman & Broad, du caractère non sollicité et non concerté de cette démarche ' indique le groupe. ' Le Conseil dénonce ainsi une tentative de prise de contrôle rampante à une valeur ne reflétant absolument pas les fondamentaux de Kaufman & Broad '. Le Conseil approuve le recours au programme de rachat d'actions pour un montant maximum de 8,28 % du capital de la société, sous réserve des conditions de marché et sa mise en oeuvre dans les conditions prévues par la 11ème résolution de l'Assemblée Générale du 5 mai 2020.

Valeurs associées KAUFMAN ET BROAD Euronext Paris -0.87%