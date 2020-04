Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Kaufman & Broad : Promogim groupe détient 2% du capital Cercle Finance • 20/04/2020 à 07:06









(CercleFinance.com) - Kaufman & Broad annonce avoir été informé du franchissement du seuil de 2% de son capital par le promoteur résidentiel Promogim groupe SAS, tandis que les salariés représentent à ce jour plus de 15% du capital et plus de 20% des droits de vote. A cette occasion, la société revendique une absence de dette nette et une situation de liquidité très solide de 412,5 millions d'euros au 29 février 2020 associée à un carnet de commandes de plus de 3,4 milliards d'euros.

Valeurs associées KAUFMAN ET BROAD Euronext Paris 0.00%