KAUFMAN & BROAD: profits trimestriels en repli, mais versement d'un dividende de 1,85 euros

(AOF) - Le résultat net, part du groupe, de Kaufman & Broad au premier trimestre 2021 s'est établi à 11,8 millions d'euros, contre 13,2 millions d'euros un an auparavant. Le chiffre d'affaires ressort quant à lui à 285,9 millions d'euros, en baisse de 4,5%. Environ 86,5% de l'activité est représentée par le pôle Logement, qui a réalisé un chiffre d'affaires de 247,3 millions d'euros (-9,2%), dont 227,9 millions (-7,3%) pour l'activité Appartements. Le pôle a par ailleurs vu ses réservations chuter lourdement, passant de 326,5 millions d'euros au premier trimestre 2020 à 234,3 millions en 2021.

La marge brute s'élève à 49,4 millions d'euros, soit un taux de 17,3 %, contre 19,1 % il y a un an.

L'endettement financier du groupe immobilier au 28 février 2021 fait ressortir une trésorerie nette positive (hors dette IFRS 16) de 21,4 millions d'euros, à comparer à une trésorerie nette positive de 62,5 millions d'euros à fin novembre 2020.

Le Conseil d'Administration de Kaufman & Broad proposera par ailleurs à l'Assemblée Générale des actionnaires du 6 mai 2021 la mise en paiement d'un dividende de 1,85 euros par action.

Enfin, pour 2021, le groupe table sur chiffre d'affaires d'environ 1,3 milliard d'euros. Il pourrait atteindre 1,6 milliard dans l'hypothèse où les autorisations administratives du projet rénovation de la gare d'Austerlitz seraient purgées en 2021.

"Dans le premier cas, le taux d'EBIT serait équivalent à celui de 2020 ; dans le second, il pourrait retrouver un niveau comparable à celui des années antérieures", ajoute Kaufman & Broad.

Les multiples défis de l'immobilier tertiaire

Les préoccupations sanitaires, environnementales et l'essor du télétravail sont autant de challenges à relever par le secteur. L'immobilier tertiaire (75% de bureaux, 15 à 20% de commerces) compte plus de 1 milliard de mètres carrés et produit un tiers des gaz à effets de serre. Le dispositif Eco-énergie tertiaire impose aux acteurs, dans les bâtiments de plus de 1.000 m2, une réduction progressive de leurs consommations énergétiques : de 40% d'ici à 2030, 50% en 2040 pour arriver à une neutralité carbone en 2050. Or le secteur n'a affiché qu'une baisse des émissions de gaz à effet de serre de 4% entre 1990 et 2015. Les investisseurs et les utilisateurs recherchent désormais de plus en plus des bâtiments performants sur le plan énergétique.

Favorisée par le télétravail, la flexibilité des immeubles est également un enjeu important car les espaces tertiaires doivent intégrer la notion de mobilité.