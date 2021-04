KAUFMAN & BROAD : premier trimestre en repli, les perspectives suspendues au projet Austerlitz

(AOF) - Kaufman & Broad affiche un repli de plus de 3,6% ce matin à la Bourse de Paris, dans le sillage de résultats trimestriels en déclin. Le groupe de construction a affiché un chiffre d'affaires de 285,9 millions d'euros au premier trimestre 2021, en baisse de 4,5%, alors que les analystes de LCM attendaient 306 millions. Le pôle Logement, qui représente 86,5% de l'activité, a vu son chiffre d'affaires reculer de 9,2%, à 247,3 millions d'euros, et ses réservations chuter de 28,2% en valeur, en lien avec la baisse de 25% des nouveaux permis de construire, comme l'observe Stifel.

"Malgré la légère baisse des volumes et l'érosion logique de la marge brute liée à l'évolution du mix vers les ventes en bloc, le groupe aura en effet relativement bien géré ses charges opérationnelles", écrit LCM dans sa note d'analyse, ces charges ayant reculé de 13,3% à 27,5 millions d'euros.

La marge brute s'élève à 49,4 millions d'euros, soit un taux de 17,3%, contre 19,1% il y a un an, et le résultat net part du groupe atterrit finalement à 11,8 millions d'euros contre 13,2 millions l'an dernier.

En 2021, le gros dossier pour Kaufman & Broad concerne le chantier de la gare d'Austerlitz à Paris. Le recours déposé par des associations environnementales pourrait avoir certaines répercussions sur l'activité du nouvel exercice. Le groupe anticipe effectivement un chiffre d'affaires de 1,6 milliard d'euros dans l'hypothèse où les autorisations administratives du projet seraient purgées cette année, ainsi qu'un taux d'EBIT "comparable à celui des années antérieures", soit entre 8 et 9%.

Si les procédures venaient à traîner et à décaler le chantier, le chiffre d'affaires anticipé par le groupe est de 1,3 milliards d'euros, avec un taux d'EBIT équivalent à celui de 2020.

Les analystes de LCM et de Stifel se montrent pour leur part assez confiant sur le sujet. Les premiers privilégient un scénario dans lequel Kaufman obtient rapidement les autorisations nécessaire. Ils estiment également que la perspective d'accélération de la croissance sur l'exercice, même dans l'hypothèse d'un possible report du projet d'Austerlitz, reste encore assez faiblement valorisée. D'où le fait que LCM ait réitéré sa recommandation d'Achat sur le titre, avec un objectif de cours relevé de 43 à 46 euros.

Pour Stifel, les procédures en cours pourraient avoir un dénouement rapide, le projet d'Austerlitz étant soutenu par la Ville de Paris et par l'Etat. Mais en cas de procès, il pourrait être décalé d'un an, retardant les flux de trésorerie et les dividendes. Cela ne change cependant pas grand chose au tableau général, estime le broker, qui anticipe un rebond des permis de construire plus tard dans l'année, et donc une amélioration de l'activité par rapport à 2020. Stifel a ainsi réitéré sa recommandation d'Achat ainsi que son objectif de cours de 45 euros.

AOF - EN SAVOIR PLUS

Les multiples défis de l'immobilier tertiaire

Les préoccupations sanitaires, environnementales et l'essor du télétravail sont autant de challenges à relever par le secteur. L'immobilier tertiaire (75% de bureaux, 15 à 20% de commerces) compte plus de 1 milliard de mètres carrés et produit un tiers des gaz à effets de serre. Le dispositif Eco-énergie tertiaire impose aux acteurs, dans les bâtiments de plus de 1.000 m2, une réduction progressive de leurs consommations énergétiques : de 40% d'ici à 2030, 50% en 2040 pour arriver à une neutralité carbone en 2050. Or le secteur n'a affiché qu'une baisse des émissions de gaz à effet de serre de 4% entre 1990 et 2015. Les investisseurs et les utilisateurs recherchent désormais de plus en plus des bâtiments performants sur le plan énergétique.

Favorisée par le télétravail, la flexibilité des immeubles est également un enjeu important car les espaces tertiaires doivent intégrer la notion de mobilité.