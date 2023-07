Kaufman & Broad: Oddo BHF réduit son objectif de cours information fournie par Cercle Finance • 13/07/2023 à 10:15

(CercleFinance.com) - Oddo BHF maintient sa note 'neutre' sur le titre Kaufman & Broad avec un objectif de cours réduit de 28 à 24,5 euros.



Hier soir, Kaufman & Broad a publié un chiffre d'affaires de 848,8 ME au 1er semestre, à comparer à 574,5 ME un an plus tôt, soit une hausse de 47,8%.



Cette évolution est conforme aux attentes de l'analyste (Oddo BHF tablait en effet sur 846 ME) et s'explique par une contribution plus soutenue du pôle Tertiaire avec un CA de 380.9 ME (87.3 ME au S1 2022) en raison de l'impact du projet Austerlitz, indique Oddo BHF.



En revanche, l'analyste fait savoir que la MOP est ressortie légèrement inférieure aux attentes, à 8% contre 8,2% attendus.



Par ailleurs, le management de Kaufman & Broad a ajusté ses objectifs à la baisse et s'attend notamment à un CA en progression de 6% à 10% (soit environ -5% par rapport à la précédente estimation). Le ROC devrait pour sa part rester inchangé, autour de 8%.



Par conséquent, Oddo BHF ajuste à la baisse ses estimations de CA et RO 2023 d'environ -5%.



'Au final, à l'issue de cette publication, nos BPA 2023e sont abaissés de 11%', indique le broker qui rappelle néanmoins que 'le projet Austerlitz constitue un facteur de soutien important.'