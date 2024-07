Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Kaufman & Broad: nouveau contrat de crédit syndiqué information fournie par Cercle Finance • 16/07/2024 à 07:07









(CercleFinance.com) - Kaufman & Broad indique avoir signé un contrat de crédit syndiqué de 200 millions d'euros et d'une maturité initiale de cinq ans, se substituant au contrat de crédits syndiqué 'RCF 2019' existant de 250 millions dont l'échéance était fixée à janvier 2025.



La mise en place de cette ligne corporate permettra au groupe immobilier d'allonger la maturité de ses ressources, tout en lui donnant une flexibilité d'utilisation selon les besoins et opportunités, en complément de sa trésorerie disponible.



Cette facilité, souscrite auprès d'établissements bancaires français de premier rang, intègre un mécanisme de 'positive incentive' basé sur plusieurs indicateurs RSE, témoignant ainsi de l'engagement environnemental de la société.





