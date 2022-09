Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Kaufman & Broad: note d'Investment Grade BBB- de Fitch information fournie par Cercle Finance • 30/09/2022 à 07:53









(CercleFinance.com) - L'agence de notation internationale Fitch vient d'attribuer à Kaufman & Broad une notation Investment Grade BBB- avec perspectives stables.



Fitch évoque notamment le solide modèle économique de Kaufman & Broad et son niveau élevé de Cash-Flow, favorisé par un besoin en fonds de roulement limité dans le cycle des projets.



' Kaufman & Broad est à ce jour le seul pur promoteur d'Europe continentale à bénéficier d'une notation Investment Grade. Cette note illustre la solidité de la structure financière du groupe, son efficacité opérationnelle et sa stratégie d'investissements maîtrisée dans les résidences gérées ' indique le groupe.





