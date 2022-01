Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Kaufman & Broad: le projet Austerlitz pourvu en Cassation information fournie par Cercle Finance • 17/01/2022 à 18:36









(CercleFinance.com) - Kaufman & Broad annonce avoir été informée qu'un pourvoi en cassation a été formé devant le Conseil d'Etat à la suite du rejet par la Cour administrative d'appel de Paris, le 18 novembre 2021, de la requête en annulation à l'encontre du permis de construire du projet de réaménagement du quartier de la gare d'Austerlitz (lots A7/A8) obtenu le 14 décembre 2020.



Kaufman & Broad tiendra le marché informé du résultat de ce pourvoi, indique la société.





