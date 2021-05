KAUFMAN & BROAD : LCM reste à l'Achat

(AOF) - LCM a maintenu sa recommandation d'Achat et son objectif de cours de 46 euros sur le titre Kaufman & Broad. L'analyste estime que le plan de relance gouvernemental d'un milliard d'euros ainsi que la commission chargée de faire des recommandations en vue de relancer le secteur de la construction. Les collectivités locales sont notamment incitées à construire davantage.

"Ces mesures pourraient ainsi contribuer à accélérer la reprise du secteur qui est déjà espérée pour le S2 après le délai de latence traditionnelle liée à la mise en place des nouvelles équipes municipales suite aux élections", écrit LCM dans sa note d'analyse.

Ajouté à la légère reprise des permis de construire au premier trimestre, "le bout du tunnel est donc de plus en plus proche pour le secteur de la construction". LCM privilégie par ailleurs le scénario d'une obtention des autorisations pour le rénovation de la gare d'Austerlitz, dont Kaufman & Broad a le chantier.

AOF - EN SAVOIR PLUS

Les multiples défis de l'immobilier tertiaire

Les préoccupations sanitaires, environnementales et l'essor du télétravail sont autant de challenges à relever par le secteur. L'immobilier tertiaire (75% de bureaux, 15 à 20% de commerces) compte plus de 1 milliard de mètres carrés et produit un tiers des gaz à effets de serre. Le dispositif Eco-énergie tertiaire impose aux acteurs, dans les bâtiments de plus de 1.000 m2, une réduction progressive de leurs consommations énergétiques : de 40% d'ici à 2030, 50% en 2040 pour arriver à une neutralité carbone en 2050. Or le secteur n'a affiché qu'une baisse des émissions de gaz à effet de serre de 4% entre 1990 et 2015. Les investisseurs et les utilisateurs recherchent désormais de plus en plus des bâtiments performants sur le plan énergétique.

Favorisée par le télétravail, la flexibilité des immeubles est également un enjeu important car les espaces tertiaires doivent intégrer la notion de mobilité.