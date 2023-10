Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Kaufman & Broad: hausse de 43% du résultat net à neuf mois information fournie par Cercle Finance • 03/10/2023 à 09:58









(CercleFinance.com) - Kaufman & Broad publie un résultat net part du groupe de 45,5 millions d'euros pour les neuf premiers mois de son exercice 2023, à comparer à 31,9 millions sur la même période en 2022, ainsi qu'un taux de résultat opérationnel courant (ROC) amélioré de 0,8 point à 8%.



Le chiffre d'affaires global du groupe immobilier s'établit à 1,08 milliard d'euros (HT) au 31 août, à comparer à 885,8 millions un an auparavant. Par ailleurs, il revendique un backlog global de 2,7 milliards d'euros, soit environ deux ans d'activité.



Le groupe confirme ses perspectives pour l'ensemble de l'exercice, à savoir un résultat net part du groupe en progression d'environ 20%, un taux de ROC de l'ordre de 8% et un chiffre d'affaires qui devrait croître de 6 à 10%.





Valeurs associées KAUFMAN ET BROAD Euronext Paris -1.66%