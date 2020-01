Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Kaufman & Broad : hausse de 4,5% du résultat net annuel Cercle Finance • 31/01/2020 à 07:23









(CercleFinance.com) - Kaufman & Broad publie au titre de 2019 un résultat net part du groupe en progression de 4,5% à 76,3 millions d'euros et une marge d'EBIT ajusté en retrait de 0,1 point à 9,5%, pour un chiffre d'affaires global en recul de 5,5% à 1.472,2 millions d'euros (HT). Le conseil d'administration proposera à l'assemblée générale du 5 mai la mise en paiement d'un dividende stable à 2,50 euros par action. Il sera également proposé la faculté de percevoir ce dividende en numéraire, en actions ou en numéraire et en actions. Pour l'exercice 2020, le constructeur de logements anticipe un chiffre d'affaires qui devrait rester stable par rapport à 2019, ainsi qu'un taux d'EBIT entre 8 et 8,5%, traduisant le retour à des marges normatives dans l'activité tertiaire.

Valeurs associées KAUFMAN ET BROAD Euronext Paris +0.72%