Kaufman & Broad: hausse de 23% du résultat net annuel

(CercleFinance.com) - Kaufman & Broad publie un résultat net part du groupe en hausse de 23% à 60,2 millions d'euros au titre de 2023, avec une marge opérationnelle courante en amélioration de 0,3 point à 7,8% et un chiffre d'affaires global en croissance de 7% à 1,41 milliard (HT).



Le groupe immobilier estime qu'il devrait rester en situation de trésorerie nette positive après prise en compte du paiement d'un dividende de 48 millions d'euros au titre de 2023, soit 2,40 euros par action, qui sera soumis à l'approbation de l'AG du 6 mai prochain.



Sur l'ensemble de 2024, le chiffre d'affaires devrait s'établir autour de 1,1 milliard d'euros, l'écart par rapport à 2023 s'expliquant par l'effet de base de l'opération Austerlitz. Le taux de résultat opérationnel courant devrait ressortir entre 7 et 7,5%.





