Kaufman & Broad: Fitch Ratings confirme sa note 'BBB-'

(CercleFinance.com) - L'agence de notation Fitch Ratings confirme la notation Investment grade ' BBB- ' avec perspectives stables de Kaufman & Broad S.A. Cette notation est constante depuis 2022.



Fitch Ratings, agence de notation américaine à vocation internationale, note les entreprises sur plusieurs critères comme la nature de la dette détenue, ou encore la capacité à mener des réformes structurelles.



Pour Fitch Ratings, la confirmation de la notation reflète le profil commercial et financier solide de Kaufman & Broad, qui s'avère résilient pendant les périodes de faible demande.



Par ailleurs, Fitch relève également que le projet de la Gare d'Austerlitz - le plus grand projet non résidentiel de la Société - se déroule conformément au calendrier, démontrant une gestion de projet efficace.



Enfin, Fitch souligne que Kaufman & Broad continue de maintenir une position de trésorerie nette positive, qui couvre confortablement toutes les échéances de dette à venir.





Valeurs associées KAUFMAN ET BROAD 31,20 EUR Euronext Paris +1,63%