Kaufman & Broad: en retrait après ses semestriels

(CercleFinance.com) - Kaufman & Broad recule de plus de 1% après la publication par le groupe immobilier, au titre de son premier semestre, d'une marge opérationnelle courante en repli de 0,1 point à 7,5% pour un chiffre d'affaires en recul de 5,2% à 574,4 millions d'euros.



Hors impact du programme de réhabilitation de la gare d'Austerlitz, il estime que son CA devrait progresser d'environ 5% et que sa MOC devrait être supérieure à 7% en 2022, perspectives qui 'pourront, le cas échéant, faire l'objet de révisions sur les mois à venir'.



'Au final, cette publication n'apporte pas, à nos yeux, de catalyseurs spécifiques permettant d'envisager une revalorisation à court terme, le parcours boursier restant probablement lié à l'évolution des réservations en logement neufs', réagit Oddo BHF.



S'il qualifie ces résultats semestriels de 'en demi-teinte', le bureau d'études considère que la bonne tenue de la profitabilité est la preuve de la rigueur du groupe. Il réitère donc son opinion 'surperformance' avec un objectif de cours ajusté de 36 à 33 euros.





