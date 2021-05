Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Kaufman & Broad : dividende mis en paiement début juin Cercle Finance • 06/05/2021 à 15:50









(CercleFinance.com) - Kaufman & Broad annonce que son assemblée générale mixte, tenue à huis clos ce 6 mai, a décidé la distribution d'un dividende total de 1,85 euro par action au titre de l'exercice clos le 30 novembre 2020. Le développeur-constructeur de maisons individuelles précise que les dates de détachement et d'arrêté pour le paiement du dividende sont fixées aux 2 et 3 juin prochains, la mise en paiement du dividende en numéraire étant prévue le 4 juin.

Valeurs associées KAUFMAN ET BROAD Euronext Paris +1.96%