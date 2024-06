Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Kaufman & Broad: créé une SCI avec la Banque des Territoires information fournie par Cercle Finance • 25/06/2024 à 18:00









(CercleFinance.com) - Kaufman & Broad et la Banque des Territoires (Groupe Caisse des Dépôts) renforcent leurs liens en créant la SCI KetB étudiants.



Dédiée à l'investissement dans les résidences étudiantes, cette structure détenue à 51% par Kaufman & Broad et à 49% par la Banque des Territoires.



Neoresid, filiale de Kaufman & Broad, assure l'exploitation des résidences du portefeuille et la SCI est gérée par 123 IM.



La SCI KetB Etudiants détient et exploite depuis sa création, en mai 2024, deux résidences, pour un total de plus de 300 lits à Gagny et à Amiens.



Elle s'est par ailleurs engagée dans un programme en VEFA, situé à Reims, qui portera le nombre de lits disponibles à 600.



Outre ces trois premières résidences, la SCI KetB Etudiants constituera son portefeuille au travers d'acquisitions en VEFA ou de résidences existantes, avec un objectif de rénovation et de mise aux normes environnementales.





