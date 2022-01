Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Kaufman & Broad: CA et résultat net en hausse en 2021 information fournie par Cercle Finance • 27/01/2022 à 18:31









(CercleFinance.com) - Kaufman & Broad présente ce soir ses résultats financiers au titre de l'exercice 2021. Le chiffre d'affaires annuel ressort à 1,28 MdE, contre 1,16 MdE en 2020.



L'EBIT affiche aussi une nette progression, passant de 80,1 à 98,4 ME en l'espace d'un an. Le résultat net part du groupe s'établit finalement à 43,9 ME, en progression par rapport à 2020 (40,1 ME).



'La demande de Logement, que ce soit de la part des particuliers ou des investisseurs institutionnels, est toujours soutenue', note la société qui rappelle que la croissance reste toujours limitée par la difficulté d'obtenir des permis de construiredont le rythme de délivrance reste encore lent - même si une reprise a été constatée en 2021.



Sur l'ensemble de l'exercice 2022, Kaufman & Broad anticipe un chiffre d'affaires en progression d'au moins 5 %, l'activité Logement présentant des perspectives plus dynamiques. 'Le taux de Résultat opérationnel courant (MOP) ou d'EBIT devrait être supérieur à 7 %', ajoute la société.







