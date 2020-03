Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Kaufman & Broad : avenant à un mandat de rachats d'actions Cercle Finance • 25/03/2020 à 09:52









(CercleFinance.com) - Le développeur et constructeur résidentiel Kaufman & Broad annonce avoir décidé d'allouer cinq millions d'euros supplémentaires au montant du programme de rachat d'actions, confié à Rothschild Martin Maurel dans le cadre du mandat annoncé le 10 octobre 2018.

