information fournie par Reuters • 09/11/2026 à 15:22

Karniol-Tambour quitte Bridgewater pour prendre la tête du Fonds souverain canadien

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Karniol-Tambour quittera Bridgewater après deux décennies pour devenir le premier directeur général du Canada Strong Fund, a annoncé lundi Nir Bar Dea, directeur général de Bridgewater.