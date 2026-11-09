Karniol-Tambour quitte Bridgewater pour prendre la tête du Fonds souverain canadien

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))
Karniol-Tambour quittera Bridgewater après deux décennies pour devenir le premier directeur général du Canada Strong Fund, a annoncé lundi Nir Bar Dea, directeur général de Bridgewater.
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