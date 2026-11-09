Karniol-Tambour quitte Bridgewater pour prendre la tête du fonds souverain canadien

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(Ajout de précisions et de contexte aux paragraphes 2, 4, 5 et 7)

par Anirban Sen et Prakhar Srivastava

Karen Karniol-Tambour quittera Bridgewater Associates après deux décennies pour devenir la première directrice générale du Canada Strong Fund, a déclaré lundi Nir Bar Dea, directeur de la société de gestion de fonds spéculatifs basée aux États-Unis, dans un communiqué adressé à Reuters.

Le Premier ministre canadien Mark Carney a également annoncé sa nomination à la tête de ce fonds souverain, permettant ainsi à son expertise en matière d’investissement acquise à Wall Street de contribuer à l’une de ses initiatives économiques phares.

M. Carney avait lancé le Canada Strong Fund en avril avec une dotation initiale de 25 milliards de dollars canadiens destinée à être investie dans des projets et des entreprises canadiennes majeurs.

Sous la direction de Mme Karniol-Tambour, le fonds sera géré de manière professionnelle, en toute indépendance vis-à-vis du gouvernement, et disposera de son propre conseil d’administration, selon un communiqué du bureau de M. Carney.

Le budget 2026 avait présenté des plans visant à faire du “Canada Strong Fund” une société d’État indépendante. Dans l’intervalle, il fonctionnera comme une filiale à 100 % de la Société d’investissement pour le développement du Canada — le conseil financier et commercial du gouvernement.

Les pays riches en ressources naturelles, en particulier ceux qui disposent d’importantes réserves de pétrole et de gaz, créent souvent des fonds publics pour gérer leurs excédents de recettes, en investissant ces sommes sur les marchés nationaux et internationaux ainsi que dans divers projets.

Le Fonds “Canada Strong” proposera également des produits d’investissement destinés au grand public, permettant ainsi aux Canadiens d’accéder à des opportunités d’investissement traditionnellement réservées aux investisseurs institutionnels.

“En tant que fière Canadienne, c’est pour Karen l’occasion de servir son pays et de s’engager dans cette importante mission au service public”, a déclaré Bar Dea.

Mme Karniol-Tambour avait rejoint Bridgewater en 2006. Elle est devenue co-directrice des investissements chargée du développement durable en 2021 et a été nommée co-directrice des investissements de Bridgewater en 2023.

Bridgewater, qui gère actuellement environ 102 milliards de dollars d’actifs, a misé ces dernières années sur de nouvelles stratégies, notamment un fonds qui utilise l’intelligence artificielle pour prendre des décisions d’investissement.

(1 dollar américain = 1,4101 dollar canadien)