Karin van Baardwijk nommée Chief Executive Officer de Robeco

Gilbert Van Hassel restera au poste de CEO jusqu'au 31 décembre 2021 afin d'assurer une transition en douceur, après quoi il retournera aux États-Unis où il assumera un rôle de premier plan pour le groupe ORIX, basé à New York.

Karin van Baardwijk a rejoint Robeco en 2006 et a occupé différents postes allant de responsable de la gestion des risques opérationnels à directeur de l'information. Faisant partie du comité exécutif de Robeco depuis 2015, elle a joué un rôle important dans le développement de la stratégie d'entreprise de Robeco pour 2021-2025 et a mené avec succès plusieurs phases de transitions.

(AOF) - Robeco a annoncé la nomination de Karin van Baardwijk au poste de Chief Executive Officer (CEO) à compter du 1er janvier 2022. Actuellement directrice générale) adjointe (Deputy CEO) et directrice de l'exploitation (COO) chez le gestionnaire d'actifs, elle succédera à Gilbert Van Hassel qui occupe le poste de directeur général de Robeco depuis septembre 2016.

