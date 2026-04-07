Kanye West se voit refuser l'entrée au Royaume-Uni pour être la tête d'affiche d'un festival de musique, l'événement est annulé

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

* Le Wireless Festival s'attire les foudres pour avoir programmé Kanye West

* Le gouvernement lui retire l'autorisation de voyager, selon l'organisateur Festival Republic

* Le festival est désormais annulé, selon l'organisateur

* Kanye West, connu sous le nom de Ye, a été critiqué pour ses remarques antisémites

* Ye avait déclaré qu'il montrerait le changement par ses actions

(Refonte avec le gouvernement britannique bloquant l'entrée, la déclaration de Festival Republic dans les paragraphes 2-3, le commentaire de Starmer dans les paragraphes 4-5) par Suban Abdulla et Sam Tabahriti

La Grande-Bretagne a interdit au rappeur américain Kanye West de se rendre dans le pays pour y tenir la tête d'affiche du Wireless Festival de Londres en juillet, en raison de ses commentaires antisémites passés et de sa célébration du nazisme.

L'organisateur, Festival Republic, a déclaré mardi que l'autorisation d'entrer et de se produire en Grande-Bretagne lui avait été retirée, que le festival de trois jours avait été annulé et que tous les détenteurs de billets seraient remboursés.

Le gouvernement avait fait l'objet de pressions pour refuser l'entrée de West, désormais connu sous le nom de Ye, après qu'il eut été désigné comme tête d'affiche du Wireless Festival, le 1er avril. Plusieurs grandes entreprises ont annulé leur parrainage de l'événement.

Le premier ministre britannique, Keir Starmer, a déclaré que l'artiste n'aurait jamais dû être invité à être la tête d'affiche du festival.

"Nous prendrons toujours les mesures nécessaires pour protéger le public et défendre nos valeurs", a-t-il déclaré.

YE AVAIT PROPOSÉ DE RENCONTRER LA COMMUNAUTÉ JUIVE

Plus tôt dans la journée de mardi, Ye avait proposé de rencontrer la communauté juive de Grande-Bretagne, affirmant que son seul objectif était de venir à Londres et de présenter un spectacle de changement, "apportant l'unité, la paix et l'amour à travers la musique".

Il s'est produit aux États-Unis et à Mexico cette année, mais s'est vu interdire l'accès à l'Australie en juillet dernier après avoir publié "Heil Hitler", une chanson faisant l'apologie du nazisme. Il a également fait de la publicité pour un T-shirt à croix gammée sur son site web.

Il a publié une pleine page de publicité dans le Wall Street Journal en janvier pour s'excuser , attribuant son comportement à une lésion cérébrale non diagnostiquée et à un trouble bipolaire non traité. Il s'est également excusé d'avoir exprimé son admiration passée pour Adolf Hitler et d'avoir utilisé l'imagerie de la croix gammée.

Ye a déclaré qu'il avait suivi la conversation autour de Wireless.

"Je serais reconnaissant de pouvoir rencontrer les membres de la communauté juive du Royaume-Uni en personne, pour les écouter", a-t-il déclaré. "Je sais que les mots ne suffisent pas - je devrai montrer le changement par mes actions. Si vous êtes ouverts, je suis là."

LE MINISTRE DÉNONCE UN MODÈLE DE COMPORTEMENT

Le ministre de la Santé, Wes Streeting, a déclaré que les actions de Ye n'étaient pas seulement quelques "remarques de mauvais goût", mais "un modèle de comportement - la sortie d'une chanson intitulée 'Heil Hitler', l'affichage de ce slogan sur des T-shirts, puis l'utilisation du trouble bipolaire comme excuse".

En janvier, le ministère britannique de l'intérieur a révoqué le permis d'entrée d'Eva Vlaardingerbroek, une militante néerlandaise d'extrême droite, pour avoir diffusé de fausses informations.

Melvin Benn, directeur général de l'organisateur Festival Republic, avait déclaré plus tôt que les commentaires de Ye étaient "odieux", mais qu'il ne recevrait pas "une plateforme pour exalter son opinion", ajoutant que sa musique était diffusée sur les stations de radio britanniques et disponible sur les livestreams.

"Le pardon et le fait de donner une seconde chance aux gens sont en train de devenir une vertu perdue dans ce monde de plus en plus divisé", a déclaré M. Benn.

DES ENTREPRISES AVAIENT RETIRÉ LEUR SOUTIEN

Le Board of Deputies of British Jews (Conseil des députés des Juifs britanniques) a déclaré que la communauté souhaitait voir des remords et des changements sincères.

"En tant que tel, nous sommes prêts à rencontrer Kanye West dans le cadre de son parcours de guérison, mais seulement s'il accepte de ne pas jouer au Wireless Festival cette année", a déclaré le président du conseil, Phil Rosenberg, avant que Festival Republic n'annonce l'annulation de l'événement.

Live Nation, l'autre organisateur du festival, n'a pas répondu immédiatement à une demande de commentaire.

La semaine dernière, le Jewish Leadership Council a condamné la réservation de Ye après une augmentation des attaques contre le peuple juif et des cibles .

Le chanteur de 48 ans ne s'est pas produit en Grande-Bretagne depuis qu'il a été la tête d'affiche de Glastonbury en 2015.

Les sociétés de boissons Diageo, Pepsi et Anheuser-Busch InBev ont annulé leur soutien au festival, et PayPal a déclaré que sa marque n'apparaîtrait plus dans le matériel de promotion de Wireless à l'avenir.