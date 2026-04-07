Kanye West propose de rencontrer la communauté juive du Royaume-Uni alors que les réactions au festival se font de plus en plus vives

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* Le Wireless Festival s'attire les foudres de la critique pour avoir engagé Kanye West

* Kanye West, désormais connu sous le nom de Ye, est critiqué pour ses remarques antisémites

* Ye dit qu'il montrera le changement par ses actions

* Les principaux sponsors se retirent de l'événement de trois jours

(Mise à jour avec les commentaires de West dans les paragraphes 1, 4-6; du ministre du gouvernement, 11-12; du Conseil des députés des Juifs britanniques, 18-19) par Suban Abdulla et Sam Tabahriti

Le rappeur américain Kanye West a proposé mardi de rencontrer la communauté juive britannique en réponse aux réactions négatives suscitées par son concert à Londres en juillet, en raison de ses commentaires antisémites et de sa célébration du nazisme.

Le gouvernement fait l'objet de pressions pour refuser l'entrée à West, désormais connu sous le nom de Ye, après qu'il a été nommé tête d'affiche du Wireless Festival. Plusieurs grandes entreprises ont annulé leur parrainage de l'événement.

Ye s'est produit aux États-Unis et à Mexico cette année, mais il s'est vu interdire l'accès à l'Australie en juillet dernier après avoir publié "Heil Hitler", une chanson faisant l'apologie du nazisme. Il a également mis en vente un T-shirt à croix gammée sur son site web.

Il a publié une publicité pleine page dans le Wall Street Journal en janvier pour s'excuser , attribuant son comportement à une lésion cérébrale non diagnostiquée et à un trouble bipolaire non traité. Il s'est également excusé pour avoir exprimé par le passé son admiration pour Adolf Hitler et pour avoir utilisé l'imagerie de la croix gammée.

YE DIT QU'IL VEUT APPORTER "L'UNITÉ, LA PAIX ET L'AMOUR"

Ye a déclaré mardi qu'il avait suivi la conversation autour de Wireless.

"Mon seul objectif est de venir à Londres et de présenter un spectacle de changement, en apportant l'unité, la paix et l'amour à travers la musique", a-t-il déclaré.

"Je serais reconnaissant de pouvoir rencontrer les membres de la communauté juive du Royaume-Uni en personne, pour les écouter", a-t-il ajouté. "Je sais que les mots ne suffisent pas - je dois montrer le changement par mes actions. Si vous êtes ouverts, je suis là"

Le Premier ministre Keir Starmer a déclaré que la décision d'engager Ye était "profondément préoccupante" et une source du ministère de l'Intérieur a indiqué que les ministres réexaminaient son autorisation d'entrer en Grande-Bretagne.

En janvier, le ministère a révoqué le permis d'entrée d' Eva Vlaardingerbroek, une militante néerlandaise d'extrême droite, pour avoir diffusé de fausses informations.

Le secrétaire à la Santé, Wes Streeting, a déclaré que les actions de Ye n'étaient pas seulement une poignée de "remarques douteuses", mais "un modèle de comportement – la sortie d'une chanson intitulée 'Heil Hitler', l'affichage de ce slogan sur des t-shirts, puis l'utilisation du trouble bipolaire comme excuse".

L'ORGANISATEUR DU FESTIVAL APPELLE AU PARDON

Melvin Benn, directeur général de l'organisateur Festival Republic,a déclaré que lescommentaires de Yeavaient été "odieux", mais qu'ilne recevrait pas "une plate-forme pour propager ses opinions", ajoutant que sa musique était diffusée sur les stations de radio britanniques et disponible en flux continu.

"Le pardon et le fait de donner une seconde chance aux gens sont en train de devenir une vertu perdue dans ce monde de plus en plus divisé",a déclaré M. Benn.

Le conseil des députés des juifs britanniques a déclaré que la communauté souhaitait voir des remords et des changements sincères.

"En tant que tel, nous sommes prêts à rencontrer Kanye West dans le cadre de son parcours de guérison, mais seulement s'il accepte de ne pas jouer au Wireless Festival cette année", a déclaré le président du conseil, Phil Rosenberg.

Live Nation, l'autre organisateur du festival, n'a pas répondu immédiatement à une demande de commentaire.

La semaine dernière, le Jewish Leadership Council a condamné l'engagement de Ye après une augmentation des attaques contre des personnes juives et des cibles .

Le chanteur de 48 ans ne s'est pas produit en Grande-Bretagne depuis qu'il a été la tête d'affiche de Glastonbury en 2015.

Les sociétés de boissons Diageo et Pepsi ont annulé leur soutien au festival, et PayPal a déclaré que sa marque n'apparaîtrait plus dans le matériel de promotion de Wireless à l'avenir.