 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Kanye West propose de rencontrer la communauté juive du Royaume-Uni alors que les réactions au festival se font de plus en plus vives
information fournie par Reuters 07/04/2026 à 11:15

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

* Le Wireless Festival s'attire les foudres de la critique pour avoir engagé Kanye West

* Kanye West, désormais connu sous le nom de Ye, est critiqué pour ses remarques antisémites

* Ye dit qu'il montrera le changement par ses actions

* Les principaux sponsors se retirent de l'événement de trois jours

(Mise à jour avec les commentaires de West dans les paragraphes 1, 4-6; du ministre du gouvernement, 11-12; du Conseil des députés des Juifs britanniques, 18-19) par Suban Abdulla et Sam Tabahriti

Le rappeur américain Kanye West a proposé mardi de rencontrer la communauté juive britannique en réponse aux réactions négatives suscitées par son concert à Londres en juillet, en raison de ses commentaires antisémites et de sa célébration du nazisme.

Le gouvernement fait l'objet de pressions pour refuser l'entrée à West, désormais connu sous le nom de Ye, après qu'il a été nommé tête d'affiche du Wireless Festival. Plusieurs grandes entreprises ont annulé leur parrainage de l'événement.

Ye s'est produit aux États-Unis et à Mexico cette année, mais il s'est vu interdire l'accès à l'Australie en juillet dernier après avoir publié "Heil Hitler", une chanson faisant l'apologie du nazisme. Il a également mis en vente un T-shirt à croix gammée sur son site web.

Il a publié une publicité pleine page dans le Wall Street Journal en janvier pour s'excuser , attribuant son comportement à une lésion cérébrale non diagnostiquée et à un trouble bipolaire non traité. Il s'est également excusé pour avoir exprimé par le passé son admiration pour Adolf Hitler et pour avoir utilisé l'imagerie de la croix gammée.

YE DIT QU'IL VEUT APPORTER "L'UNITÉ, LA PAIX ET L'AMOUR"

Ye a déclaré mardi qu'il avait suivi la conversation autour de Wireless.

"Mon seul objectif est de venir à Londres et de présenter un spectacle de changement, en apportant l'unité, la paix et l'amour à travers la musique", a-t-il déclaré.

"Je serais reconnaissant de pouvoir rencontrer les membres de la communauté juive du Royaume-Uni en personne, pour les écouter", a-t-il ajouté. "Je sais que les mots ne suffisent pas - je dois montrer le changement par mes actions. Si vous êtes ouverts, je suis là"

Le Premier ministre Keir Starmer a déclaré que la décision d'engager Ye était "profondément préoccupante" et une source du ministère de l'Intérieur a indiqué que les ministres réexaminaient son autorisation d'entrer en Grande-Bretagne.

En janvier, le ministère a révoqué le permis d'entrée d' Eva Vlaardingerbroek, une militante néerlandaise d'extrême droite, pour avoir diffusé de fausses informations.

Le secrétaire à la Santé, Wes Streeting, a déclaré que les actions de Ye n'étaient pas seulement une poignée de "remarques douteuses", mais "un modèle de comportement – la sortie d'une chanson intitulée 'Heil Hitler', l'affichage de ce slogan sur des t-shirts, puis l'utilisation du trouble bipolaire comme excuse".

L'ORGANISATEUR DU FESTIVAL APPELLE AU PARDON

Melvin Benn, directeur général de l'organisateur Festival Republic,a déclaré que lescommentaires de Yeavaient été "odieux", mais qu'ilne recevrait pas "une plate-forme pour propager ses opinions", ajoutant que sa musique était diffusée sur les stations de radio britanniques et disponible en flux continu.

"Le pardon et le fait de donner une seconde chance aux gens sont en train de devenir une vertu perdue dans ce monde de plus en plus divisé",a déclaré M. Benn.

Le conseil des députés des juifs britanniques a déclaré que la communauté souhaitait voir des remords et des changements sincères.

"En tant que tel, nous sommes prêts à rencontrer Kanye West dans le cadre de son parcours de guérison, mais seulement s'il accepte de ne pas jouer au Wireless Festival cette année", a déclaré le président du conseil, Phil Rosenberg.

Live Nation, l'autre organisateur du festival, n'a pas répondu immédiatement à une demande de commentaire.

La semaine dernière, le Jewish Leadership Council a condamné l'engagement de Ye après une augmentation des attaques contre des personnes juives et des cibles .

Le chanteur de 48 ans ne s'est pas produit en Grande-Bretagne depuis qu'il a été la tête d'affiche de Glastonbury en 2015.

Les sociétés de boissons Diageo et Pepsi ont annulé leur soutien au festival, et PayPal a déclaré que sa marque n'apparaîtrait plus dans le matériel de promotion de Wireless à l'avenir.

Valeurs associées

DIAGEO
1 414,600 GBX LSE +1,66%
LIVE NATION ENT
160,110 USD NYSE +2,75%
PAYPAL HOLDINGS
45,4800 USD NASDAQ +0,31%
PEPSICO
156,7300 USD NASDAQ -0,18%
© 2026 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

  • Après un tour de Lune, cap sur la Terre pour les astronautes d'Artemis
    Après un tour de Lune, cap sur la Terre pour les astronautes d'Artemis
    information fournie par AFP Video 07.04.2026 11:41 

    Des cratères lunaires méconnus, un coucher et un lever de Terre et une éclipse solaire: après un survol de la Lune riche en moments forts, les quatre astronautes d'Artemis sont mardi sur le chemin du retour vers la Terre.

  • Détournement de fonds publics: Patrick Balkany de retour au tribunal de Nanterre
    Détournement de fonds publics: Patrick Balkany de retour au tribunal de Nanterre
    information fournie par AFP Video 07.04.2026 11:39 

    Privé de ses mandats et lourdement désavoué dans les urnes, l'ancien maire LR de Levallois-Perret Patrick Balkany arrive au tribunal correctionnel de Nanterre avec son avocat Me Robin Binsard, alors qu'il comparaît dans deux affaires distinctes de détournements ... Lire la suite

  • Trump menace l'Iran de destruction totale
    Trump menace l'Iran de destruction totale
    information fournie par AFP Video 07.04.2026 11:39 

    Le président américain Donald Trump menace de détruire l'Iran mardi soir si Téhéran ne répond pas d'ici là à son ultimatum en rouvrant le détroit d'Ormuz, vital pour l'approvisionnement mondial en pétrole.

  • Une lune gibbeuse décroissante au-dessus de Téhéran après minuit, le 7 avril 2026 en Iran ( AFP / ATTA KENARE )
    Nouvelles frappes en Iran à quelques heures du terme de l'ultimatum de Trump
    information fournie par AFP 07.04.2026 11:37 

    Téhéran a subi de nouvelles frappes mardi quelques heures avant l'échéance de l'ultimatum de Donald Trump, qui menace de détruire des infrastructures essentielles en Iran faute d'accord pour rouvrir le détroit d'Ormuz, vital pour l'approvisionnement mondial en ... Lire la suite

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank