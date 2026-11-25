Kalyan Krishnamurthy, directeur général de Flipkart, filiale de Walmart WMT.O , va quitter ses fonctions après près d’une décennie à la tête de l’une des plus grandes entreprises de commerce électronique indiennes. Ce départ marque un remaniement à la direction alors que le distributeur prépare en vue d’une éventuelle introduction en bourse et fait face à une concurrence acharnée.

Krishnamurthy a dirigé Flipkart lors de son rachat par Walmart pour 16 milliards de dollars en 2018, puis pendant une période d’expansion rapide qui a consolidé sa position sur le marché. Parmi ses concurrents figurent Amazon AMZN.O et une nouvelle génération d’acteurs du « quick-commerce » et de la vente en ligne.

Flipkart avait annoncé en mars que le directeur financier du groupe, Sriram Venkataraman, allait quitter ses fonctions.

C'est Balaji Thiagarajan, directeur des produits et des technologies, qui assurera l'intérim à la tête de l'entreprise, a indiqué Flipkart mercredi, précisant qu'il annoncerait le nom de son successeur dans les semaines à venir.

Flipkart n’a pas précisé la date de départ de M. Krishnamurthy ni les raisons de son départ.

L’association de M. Krishnamurthy avec Flipkart remonte à avant sa carrière de dirigeant au sein de l’entreprise. En 2011, il a rejoint la société d’investissement Tiger Global — l’un des premiers investisseurs de Flipkart — et a représenté cette dernière au conseil d’administration de l’entreprise de commerce électronique avant de rejoindre Flipkart en 2016.

Il est devenu directeur général en janvier 2017, puis directeur général du groupe en 2018, année où Walmart a acquis une participation d’environ 77 % dans la société, dans le cadre de l’une des plus importantes opérations du secteur technologique indien.

Fondée en 2007, Flipkart compte plus de 500 millions d’utilisateurs enregistrés. L’entreprise a joué un rôle significatif dans le développement du marché indien de la vente au détail en ligne, en élargissant l’accès aux produits au-delà des grandes villes et en renforçant les capacités dans les domaines des paiements, de la logistique et du commerce numérique.