Le groupe Flipkart, détenu par Walmart, a annoncé mercredi que son directeur général , Kalyan Krishnamurthy, allait démissionner et quitter l'entreprise après plus de 11 ans au sein de celle-ci.
M. Krishnamurthy a dirigé l'entreprise lors de son rachat par le géant de la grande distribution Walmart et pendant des années de préparatifs en dents de scie en vue d'une introduction en bourse tant attendue.
Le groupe Flipkart est l'une des plus grandes plateformes de commerce électronique en Inde et compte plus de 500 millions d'utilisateurs enregistrés.
Walmart « reste engagé » envers Flipkart et son potentiel à long terme en Inde, a ajouté l’entreprise dans son communiqué.
La société annoncera le nom de son successeur dans les semaines à venir. Balaji Thiagarajan, qui occupe actuellement le poste de directeur des produits et des technologies au sein de l’entreprise, assurera l’intérim à la tête de l’organisation, a précisé la société.(Dans l'intérêt des personnes dont l'anglais n'est pas la langue maternelle, Reuters automatise la traduction de ses articles dans un certain nombre d'autres langues. Étant donné que la traduction automatique peut générer des erreurs ou ne pas inclure le contexte nécessaire, Reuters ne garantit pas l'exactitude du texte traduit automatiquement, mais fournit ces traductions uniquement pour la commodité de ses lecteurs. Reuters décline toute responsabilité en cas de dommages ou de pertes de quelque nature que ce soit causés par l'utilisation de la fonction de traduction entièrement automatisée.)
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