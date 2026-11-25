Le groupe Flipkart, détenu par Walmart, a annoncé mercredi que son directeur général , Kalyan Krishnamurthy, allait démissionner et quitter l'entreprise après plus de 11 ans au sein de celle-ci.

M. Krishnamurthy a dirigé l'entreprise lors de son rachat par le géant de la grande distribution Walmart et pendant des années de préparatifs en dents de scie en vue d'une introduction en bourse tant attendue.

Le groupe Flipkart est l'une des plus grandes plateformes de commerce électronique en Inde et compte plus de 500 millions d'utilisateurs enregistrés.

Walmart « reste engagé » envers Flipkart et son potentiel à long terme en Inde, a ajouté l’entreprise dans son communiqué.

La société annoncera le nom de son successeur dans les semaines à venir. Balaji Thiagarajan, qui occupe actuellement le poste de directeur des produits et des technologies au sein de l’entreprise, assurera l’intérim à la tête de l’organisation, a précisé la société.