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Kalshi suspend trois candidats au Congrès américain pour "délit d'initié politique"
information fournie par Reuters 22/04/2026 à 22:25

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) par Jasper Ward

La plateforme de marchés prédictifs Kalshi a annoncé mercredi qu'elle avait suspendu trois candidats au Congrès américain pour "délit d'initié politique", dans le prolongement de ses efforts visant à empêcher les politiciens et les athlètes de parier sur les compétitions dans lesquelles ils sont impliqués.

"Les trois cas concernent des délits d'initiés politiques et ont été signalés en raison de nos nouvelles mesures de protection visant à empêcher les candidats politiques de parier sur leurs propres élections", a déclaré la société.

Kalshi a identifié les candidats suivants: Matt Klein, sénateur démocrate de l'État du Minnesota, qui cherchait à se faire élire à la Chambre des représentants des États-Unis pour représenter le deuxième district de son État; Ezekiel Enriquez, républicain, qui cherchait à se faire élire à la Chambre des représentants des États-Unis pour représenter le 21e district du Texas; et Mark Moran, un indépendant qui se présentait au Sénat des États-Unis en Virginie.

M. Moran a admis avoir parié 100 dollars sur lui-même, en disant qu'il voulait se faire prendre.

"J'ai parié 100 dollars sur moi-même, sachant que cela se produirait (et sachant aussi que je ne serais pas en lice pour l'investiture démocrate) et que cela attirerait l'attention sur la façon dont cette société détruit les jeunes hommes. En tant que sénateur, je poursuivrai Kalshi et lui imposerai des pénalités importantes - 25 % - une taxe sur les mœurs - pour rembourser notre dette nationale", a écrit M. Moran sur le site X.

Les deux autres candidats n'ont pas pu être joints dans l'immédiat pour un commentaire. Les marchés de prédiction ont gagné en popularité depuis l'élection présidentielle américaine de 2024, lorsque les participants ont parié massivement sur la victoire de Donald Trump . Toutefois, les délits d'initiés sur ces marchés suscitent une inquiétude croissante après qu'un trader inconnu a gagné plus de 400 000 dollars en pariant sur l'éviction du président vénézuélien Nicolas Maduro avant une mission américaine visant à capturer le dirigeant.

Le mois dernier, la Californie a interdit aux fonctionnaires de l'État d'utiliser leurs connaissances internes pour parier sur des plateformes telles que Kalshi et son rival Polymarket.

Le gouverneur de l'État de New York, Kathy Hochul, a publié mercredi un décret interdisant aux fonctionnaires de l'État de se livrer à des délits d'initiés sur les marchés de prédiction.

"S'enrichir en pariant sur des informations privilégiées, c'est de la corruption, purement et simplement", a déclaré Mme Hochul dans un communiqué.

USA 2024
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