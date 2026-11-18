(Zonebourse.com) - La plateforme de paris a stoppé ses "marchés de mention" portant sur les discours de Donald Trump après une injonction de la Commission des opérations à terme sur matières premières, qui redoutait des manipulations liées à un accès anticipé aux prompteurs.

Kalshi a suspendu ses paris permettant de deviner si Donald Trump allait prononcer certains mots à des dates précises, après une injonction de la Commission des opérations à terme sur matières premières (CFTC). Ces "marchés de mention" portaient sur un mot prononcé lors de discours ou de présentations de résultats.

Le système de surveillance de Kalshi avait lui-même signalé à la CFTC des soupçons de délit d'initié liés à ces marchés, notamment autour du téléprompteur de Trump. Ces contrats inquiètent les régulateurs, qui craignent des manipulations par des personnes ayant un accès anticipé aux discours.

La plateforme avait déjà retiré de nombreux marchés de mention à la demande du régulateur, dont ceux liés au sport, selon une personne au fait du dossier. Ces marchés généraient un volume d'échanges mensuel de 90 millions de dollars, avant la suspension confirmée par un porte-parole de la CFTC à Reuters.

"Nous ne sommes pas d'accord avec cette décision", a réagi le directeur général Tarek Mansour auprès d'Axios, qui estime avoir mis en place les garde-fous nécessaires. La CFTC n'est pas de cet avis.

Un précédent avéré

En juillet dernier, Axios révélait que les autorités fédérales avaient ouvert une enquête pour déterminer si un opérateur de téléprompteur de la Maison Blanche avait tiré profit de son accès aux discours de Donald Trump pour réaliser des transactions sur Kalshi. C'est la plateforme elle-même qui avait contacté la CFTC après avoir constaté des paris suspects. L'opérateur a finalement payé une amende (65 000 USD) et restitué environ 107 000 USD de gains, mais sans être poursuivi.

Plusieurs événements qui présentent des caractères de délits d'initiés sont en cours de traitement par différents organismes de contrôle à travers le monde, notamment en lien avec les marchés de prédiction.

Copyright (c) 2026 Zonebourse.com - All rights reserved.