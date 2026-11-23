Kalshi a suspendu ses activités dans l'Utah à la suite d'un jugement défavorable rendu par un tribunal fédéral, a déclaré lundi un porte-parole de la plateforme de marché prédictif.

Le procureur général de l’Utah a engagé des poursuites pénales contre Kalshi et deux de ses principaux dirigeants le mois dernier, accusant l’entreprise de promouvoir illégalement les jeux d’argent en ligne et d’avoir permis à un agent infiltré de placer des paris sportifs

Les marchés de prédiction permettent aux utilisateurs de parier sur l'issue d'événements tels que des compétitions sportives ou des élections

Cette suspension intervient alors que le tribunal fédéral n’a pas encore donné suite à une demande d’urgence déposée par la Commission américaine des opérations à terme sur matières premières (CFTC) visant à bloquer les mesures d’exécution prises par l’État de l’Utah, selon le porte-parole de Kalshi

Sous l’administration du président Donald Trump, la CFTC a soutenu le point de vue de Kalshi selon lequel les transactions sur les marchés de prédiction relèvent exclusivement de la compétence de l’autorité américaine de régulation des produits dérivés

Qualifiant cette suspension de “dénouement regrettable” pour ses clients basés dans l’Utah, le porte-parole de Kalshi a déclaré que cette mesure touchait plus de 177.000 utilisateurs dans cet État

“Nous continuerons à nous défendre devant les tribunaux, et nous avons hâte de revenir dans l’Utah une fois que notre position juridique aura été confirmée”, a déclaré le porte-parole

Kalshi se trouve au cœur d’une bataille juridique qui ne cesse de s’intensifier concernant la capacité des autorités de régulation des jeux d’argent des États à contrôler les entreprises du secteur en pleine expansion des marchés de prédiction