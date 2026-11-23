Kalshi a suspendu ses activités dans l'Utah à la suite d'un jugement défavorable rendu par un tribunal fédéral, a déclaré lundi un porte-parole de la plateforme de marché prédictif.
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Le procureur général de l’Utah a engagé des poursuites pénales contre Kalshi et deux de ses principaux dirigeants le mois dernier, accusant l’entreprise de promouvoir illégalement les jeux d’argent en ligne et d’avoir permis à un agent infiltré de placer des paris sportifs
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Les marchés de prédiction permettent aux utilisateurs de parier sur l'issue d'événements tels que des compétitions sportives ou des élections
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Cette suspension intervient alors que le tribunal fédéral n’a pas encore donné suite à une demande d’urgence déposée par la Commission américaine des opérations à terme sur matières premières (CFTC) visant à bloquer les mesures d’exécution prises par l’État de l’Utah, selon le porte-parole de Kalshi
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Sous l’administration du président Donald Trump, la CFTC a soutenu le point de vue de Kalshi selon lequel les transactions sur les marchés de prédiction relèvent exclusivement de la compétence de l’autorité américaine de régulation des produits dérivés
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Qualifiant cette suspension de “dénouement regrettable” pour ses clients basés dans l’Utah, le porte-parole de Kalshi a déclaré que cette mesure touchait plus de 177.000 utilisateurs dans cet État
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“Nous continuerons à nous défendre devant les tribunaux, et nous avons hâte de revenir dans l’Utah une fois que notre position juridique aura été confirmée”, a déclaré le porte-parole
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Kalshi se trouve au cœur d’une bataille juridique qui ne cesse de s’intensifier concernant la capacité des autorités de régulation des jeux d’argent des États à contrôler les entreprises du secteur en pleine expansion des marchés de prédiction
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Si plusieurs États ont affronté Kalshi devant les tribunaux, seul l’Arizona a engagé une procédure pénale, qui a par la suite été bloquée par un juge fédéral
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