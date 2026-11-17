Kalshi a cessé de proposer des paris sur la question de savoir si le président américain Donald Trump « mentionnera » des mots spécifiques à certaines dates, suite à une injonction de la Commodity Futures Trading Commission.

Voici plus de détails:

Les « marchés de mention » de Kalshi comprennent des contrats qui permettent aux traders de parier sur le fait qu’un mot ou une expression spécifique sera prononcé(e) lors d’événements publics tels que des discours, des émissions télévisées ou des conférences sur les résultats financiers d’entreprises

Le système de surveillance de la société avait signalé à la CFTC, plus tôt cette année, des soupçons de délit d’initié liés à ces marchés, notamment concernant le téléprompteur de Trump

Ces marchés ont fait l’objet d’une surveillance réglementaire, notamment de la part de la CFTC, en raison des craintes qu’ils puissent être exposés à des délits d’initiés ou à des manipulations de la part de personnes ayant accès à l’avance aux discours préparés ou aux transcriptions de discours

La plateforme de marché prédictif avait déjà cessé de proposer un grand nombre de marchés de mentions à la demande de l’autorité de régulation, y compris toutes celles relatives à des événements sportifs, selon une source proche du dossier

Ces marchés généraient auparavant un volume de transactions mensuel de 90 millions de dollars, a précisé cette source

Un porte-parole de la CFTC a confirmé que l’agence avait suspendu certains contrats de Kalshi dans l’attente d’une procédure plus approfondie concernant leur vulnérabilité à la manipulation. Cette mesure s’inscrit dans la lignée des récentes recommandations de la CFTC concernant les marchés de mentions, a précisé le porte-parole

“Nous ne sommes pas d’accord avec cette décision,” a déclaré le directeur général Tarek Mansour à Axios

“Ce que dit le président fait bouger les marchés. Prédire ce qu’il s’apprête à dire revêt donc une importance considérable,” a déclaré M. Mansour lors d’un entretien accordé à Axios