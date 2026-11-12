Kalshi serait en pourparlers pour lever des fonds sur la base d'une valorisation de 65 milliards de dollars, selon Bloomberg News

Kalshi serait en pourparlers pour lever de nouveaux fonds sur la base d’une valorisation de 65 milliards de dollars, a rapporté jeudi Bloomberg News, quelques jours après la finalisation d’un tour de table qui valorisait cette start-up spécialisée dans les marchés prédictifs à 40 milliards de dollars.

Cette levée de fonds devait initialement être la dernière avant l'introduction en bourse prévue de la société, mais Kalshi a décidé de lever à nouveau des fonds sur les marchés privés, précise l'article, citant des sources proches du dossier.

Kalshi n’a pas pu être jointe immédiatement pour commenter cette information.

La société a levé 1 milliard de dollars lors d’un nouveau tour de table à la fin du mois dernier, dans le cadre de ses efforts pour étendre ses activités au-delà des contrats sur événements et concurrencer plus directement les bourses traditionnelles.

Ce tour de table a été co-dirigé par Sequoia et Wellington. Cette levée de fonds d’octobre est intervenue un peu plus de cinq mois après que Kalshi eut levé 1 milliard de dollars lors d’un tour de table mené par Coatue, qui avait valorisé la société à 22 milliards de dollars.