Kalshi serait en pourparlers pour lever des fonds sur la base d'une valorisation de 65 milliards de dollars pour sa plateforme de contrats à terme sur la puissance de calcul, selon une source

Kalshi est en pourparlers pour lever de nouveaux fonds sur la base d'une valorisation de 65 milliards de dollars afin de développer une nouvelle plateforme de transactions de contrats à terme sur la puissance de calcul, a déclaré jeudi à Reuters une source proche du dossier, quelques jours après l'annonce de la finalisation de son précédent tour de table.

Kalshi n'a pas pu être joint immédiatement pour commenter cette information.

La société a levé 1 milliard de dollars lors d’un nouveau tour de table à la fin du mois dernier, dans le cadre de ses efforts visant à s’étendre au-delà des contrats sur événements et à concurrencer plus directement les bourses traditionnelles.

Ce tour de table a été co-dirigé par Sequoia et Wellington. Cette levée de fonds d’octobre est intervenue un peu plus de cinq mois après que Kalshi eut levé 1 milliard de dollars lors d’un tour de table mené par Coatue, qui avait valorisé la société à 22 milliards de dollars.

LA COURSE AUX CONTRATS À TERME INFORMATIQUES

Cette incursion dans le domaine des contrats à terme sur la puissance de calcul s’inscrit également dans la stratégie plus large de cette start-up spécialisée dans les marchés prédictifs, qui se lance dans de nouveaux produits et vient ainsi concurrencer des acteurs tels que CME Group CME.N et Intercontinental Exchange, la société mère de la Bourse de New York ICE.N .

Les contrats à terme sur la puissance de calcul sont des contrats financiers permettant aux traders de se couvrir ou de spéculer sur les prix futurs des ressources informatiques, telles que la capacité de cloud computing et de GPU. Ces produits dérivés aident les entreprises à gérer la volatilité des prix, à garantir leur future puissance de calcul et à réduire leurs coûts sur un marché technologique en pleine croissance.

CME Group a annoncé en début d’année qu’il s’associait à Silicon Data pour lancer des contrats à terme sur la puissance de calcul dans le courant de l’année, sous réserve d’un examen réglementaire. ICE et Kalshi étaient également en lice pour ces produits, alors que Wall Street intensifie ses efforts en faveur d’un marché des produits dérivés dédié à la puissance de calcul.

“Les États-Unis ne peuvent pas remporter la course à l’IA sans un marché des produits dérivés de la puissance de calcul solide”, a déclaré Michael Selig, président de la Commodity Futures Trading Commission, dans un communiqué publié plus tôt dans l’année, tout en sollicitant les commentaires du secteur sur ces produits.

Toutefois, selon des informations parues en début de semaine, l’autorité de régulation aurait reporté l’approbation des contrats à terme liés au prix de location des cartes graphiques, car elle prévoit de consulter les fournisseurs d’indices de référence au sujet des craintes de manipulation des prix dans cette classe d’actifs naissante.