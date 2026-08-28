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Kalshi ne peut pas empêcher le Nevada d'exercer un contrôle sur les marchés de pronostics sportifs, selon une décision de la cour d'appel américaine
information fournie par Reuters 28/08/2026 à 19:37
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((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (Reformulation du premier paragraphe; ajout du résultat du vote et du contexte, paragraphes 2 à 5)

Une cour d'appel fédérale a déclaré vendredi que Kalshi n'avait pas droit à une injonction visant à empêcher le Nevada de superviser sa plateforme de marchés de prédiction, qui permet aux utilisateurs de parier sur les résultats d'événements sportifs. Dans une décision prise à l’unanimité (3 voix contre 0), la Cour d’appel du 9e circuit des États-Unis, à San Francisco, a estimé que la loi fédérale sur les marchés à terme (Commodity Exchange Act) ne prévalait probablement pas sur la réglementation du Nevada en matière de jeux d’argent, telle qu’elle s’applique aux contrats relatifs aux événements sportifs. Cette décision crée une divergence avec la Cour d’appel du 3e circuit des États-Unis, à Philadelphie, qui avait déclaré en avril que le New Jersey ne pouvait pas réglementer la plateforme de Kalshi. Cette décision en faveur du Nevada renforce la possibilité que la Cour suprême soit amenée à se prononcer sur la question de savoir si ce sont les États ou la Commission fédérale du commerce des matières premières à terme (CFTC) qui doivent réglementer le secteur en pleine expansion des marchés de prédiction. Kalshi, la Commission de contrôle des jeux du Nevada et la CFTC n’ont pas immédiatement répondu aux demandes de commentaires.

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