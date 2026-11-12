Kalshi met fin au contrat de conseil de Donald Trump Jr. en raison d'un conflit d'intérêts avec Polymarket

par Anirban Sen

Kalshi a mis fin à son contrat de conseil avec Donald Trump Jr, après que sa société de capital-risque, 1789 Capital, a augmenté sa participation dans Polymarket, son rival de toujours, selon un porte-parole de cette start-up spécialisée dans les marchés prédictifs, dont la valeur est estimée à 40 milliards de dollars.

“Nous avons convenu d'un commun accord de mettre fin au rôle de conseiller de Don après l'investissement significatif réalisé par sa société dans un concurrent l'été dernier. Nous lui sommes reconnaissants pour sa contribution, qui nous a aidés à promouvoir Kalshi auprès d'un plus grand nombre de clients”, a déclaré le porte-parole, ajoutant que la décision était mutuelle et que les discussions visant à mettre fin au contrat avaient débuté en août, puisque 1789 avait mené le dernier tour de table de Polymarket.

Donald Trump Jr. avait été nommé “conseiller stratégique ” de Kalshi en janvier 2025 et s'était vu attribuer une participation dans la société dont la valeur, selon le Financial Times à l'époque, s'élevait à 300 000 dollars.

Les marchés prédictifs se sont fait connaître pour la première fois en 2024, lorsqu'ils se sont fortement écartés des sondages d'opinion traditionnels en annonçant une victoire de Trump. Kalshi, à l'époque, se vantait de la précision de ses propres sondages, tout en critiquant les autres sondages et les “médias traditionnels” pour n'avoir pas anticipé la “victoire décisive” de Trump.

Aujourd'hui, ces plateformes risquent de faire l'objet d'une surveillance accrue de la part des démocrates au Congrès américain. La sénatrice Elizabeth Warren, par exemple, s'est engagée à sévir contre les délits d'initiés sur les marchés prédictifs.

Polymarket et Donald Trump Jr n'ont pas immédiatement répondu à une demande de commentaire.

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