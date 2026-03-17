Kalshi inculpé en Arizona pour avoir exploité une entreprise de jeux d'argent illégale

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Le procureur général de l'Arizona a engagé mardi des poursuites pénales à l'encontre de Kalshi, accusant la plateforme de marchés de prédiction d'exploiter une entreprise de jeux d'argent illégale dans l'État et de permettre illégalement à des personnes de parier sur des élections.