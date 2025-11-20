Kalshi évalué à 11 milliards de dollars lors de son dernier financement, selon Techcrunch

Kalshi a levé 1 milliard de dollars lors de sa dernière levée de fonds, ce qui valorise le poids lourd du marché des prédictions à 11 milliards de dollars, a rapporté Techcrunch jeudi, citant une personne familière avec l'opération.