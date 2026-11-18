Kalshi échoue dans sa tentative d'empêcher le Maryland de réglementer le marché des prédictions

Une cour d’appel américaine a statué mardi que Kalshi ne pouvait empêcher les autorités de régulation des jeux du Maryland de prendre des mesures coercitives à l’encontre de l’opérateur de marché de prédiction pour avoir permis à ses utilisateurs de parier de l’argent sur des événements sportifs sans licence.

Cette décision, prise à 2 voix contre 1 par la 4e Cour d’appel fédérale de Richmond (Virginie), accentue la divergence d’opinions entre les cours d’appel fédérales quant à savoir si les autorités de régulation des jeux d’argent des États ont le pouvoir de contrôler les marchés de prédiction exploités par Kalshi et ses plateformes concurrentes.

Cette divergence augmente les chances que la Cour suprême des États-Unis soit contrainte de se saisir de la question . Deux autres cours d’appel se sont prononcées contre la société new-yorkaise, tandis qu’une troisième a conclu que le New Jersey ne pouvait pas la réglementer.

Dans un communiqué, Kalshi a déclaré que la décision rendue mardi « démontre qu’il n’existe aucun argument juridique cohérent et unifié contre les marchés de prédiction ».

Jeremy Baker, directeur par intérim de la Commission de contrôle des loteries et des jeux du Maryland, a salué cette décision dans un communiqué, affirmant qu’elle « confirmait la capacité de l’État à réglementer ce qui relève clairement des paris sportifs ».

Kalshi et d’autres sociétés similaires permettent aux utilisateurs de spéculer sur les résultats d’événements tels que les compétitions sportives et les élections. Les États soutiennent que ces entreprises opèrent sans les licences requises et enfreignent la législation sur les jeux d’argent, notamment les restrictions relatives aux paris pour les moins de 21 ans.

Kalshi, dont la valorisation s’élevait à 40 milliards de dollars lors d’un récent tour de table , a fait valoir que la Commission américaine des opérations à terme sur matières premières (CFTC) avait compétence exclusive sur les contrats liés à des événements sportifs que la société autorise à négocier sur sa plateforme.

Sous l’administration du président Donald Trump , la CFTC a partagé la position adoptée par ces entreprises, selon laquelle les contrats liés à des événements sur lesquels les utilisateurs peuvent négocier sur leurs marchés de prédiction relèvent exclusivement de la compétence de l’agence fédérale.

Kalshi avait fait appel du rejet par un juge de première instance de sa demande d’injonction dans le cadre d’un procès qu’elle avait intenté après que les autorités de régulation des jeux du Maryland lui eurent adressé, l’année dernière, une lettre de mise en demeure lui enjoignant de cesser de proposer des paris sportifs sans licence.

Mais les juges fédéraux d’appel Roger Gregory et Stephanie Thacker, s’exprimant séparément, ont conclu que, selon leur interprétation de la loi sur les marchés à terme (Commodity Exchange Act), ces contrats pouvaient tout de même être soumis aux lois étatiques sur les jeux d’argent.

« Le Congrès sait comment supplanter les pouvoirs de police traditionnels des États lorsqu’il choisit de le faire », a écrit Gregory.

Les juges sont parvenus à cette conclusion pour des motifs différents. La juge fédérale d’appel DeAndrea Benjamin a exprimé son désaccord, estimant que les contrats de Kalshi relatifs à des événements sportifs relevaient de la catégorie des « swaps », une catégorie de produits dérivés relevant exclusivement de la surveillance de la CFTC.